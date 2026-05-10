Nuovo campetto da basket al parco Brun | inaugurazione con 200 persone a Chiavris

Oggi al parco Brun, nel quartiere Chiavris, si è svolta l’inaugurazione di un nuovo campetto da basket. Circa 200 persone, tra famiglie, giovani e appassionati, hanno partecipato all’evento, che ha visto la presentazione ufficiale dello spazio riqualificato. La struttura è stata donata da un privato cittadino, rendendo possibile l’intervento di restyling nell’area dedicata allo sport.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui