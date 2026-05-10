Nuovo campetto da basket al parco Brun | inaugurazione con 200 persone a Chiavris
Oggi al parco Brun, nel quartiere Chiavris, si è svolta l’inaugurazione di un nuovo campetto da basket. Circa 200 persone, tra famiglie, giovani e appassionati, hanno partecipato all’evento, che ha visto la presentazione ufficiale dello spazio riqualificato. La struttura è stata donata da un privato cittadino, rendendo possibile l’intervento di restyling nell’area dedicata allo sport.
Un’inaugurazione in stile “campettata” con famiglie, appassionati e tantissimi giovani. È stato presentato questa mattina il nuovo campetto da basket del parco Brun, nel quartiere Chiavris, completamente riqualificato grazie alla donazione di un privato cittadino. All’evento, che ha richiamato.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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