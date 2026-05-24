Treni disagi anche a Genova per la rimozione di un ordigno bellico vicino ai binari

Oggi anche a Genova si sono registrati disagi sui treni a causa della rimozione di un ordigno bellico vicino ai binari. La circolazione ferroviaria tra Grosseto e Orbetello, in Toscana, è stata sospesa per l'intervento di bonifica. La rimozione dell'ordigno ha coinvolto anche questa zona, causando l'interruzione del servizio ferroviario. Nessuna altra informazione è stata fornita sui tempi di riattivazione.

Coinvolgeranno anche Genova oggi, domenica 24 maggio i disagi dovuti allo stop della circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello, in Toscana, per la rimozione di un ordigno bellico ritrovato a Talamone, nelle vicinanze della ferrovia. La circolazione è sospesa in particolare dalle 9 alle 14. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Il treno storico Genova Brignole - Ventimiglia! Viaggio a bordo

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