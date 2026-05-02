Grassobbio in moto contro la ringhiera di una ditta | grave centauro 30enne

Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sabato mattina in via Padergnone, davanti all’hotel Winter Garden, a Grassobbio. L’incidente è avvenuto mentre il centauro si trovava in moto contro una ringhiera di una ditta nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e per ricostruire la dinamica.

Grassobbio. Un motociclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato in via Padergnone, di fronte all’hotel Winter Garden, nella mattinata di sabato 2 maggio. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato poco dopo le 10:30. Il centauro stava viaggiando da Grassobbio verso Zanica su una moto di grossa cilindrata con la fidanzata di 39 anni, quando è finito fuori strada e poi contro la ringhiera di una ditta. In seguito alle gravi ferite rimediate, è stato trasportato in codice rosso in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: nel momento dell’arrivo dei soccorritori è rimasto cosciente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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