Bambini spariti nel nulla quanti sono e chi sono | a Bologna numeri in aumento

A Bologna, il numero di bambini scomparsi è aumentato negli ultimi mesi. Oggi, 25 maggio, si celebra la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, durante la quale la Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nel contrastare il fenomeno. La problematica riguarda migliaia di famiglie ogni anno a livello globale, anche se non sono stati forniti dati specifici sui casi locali o sul numero complessivo di bambini scomparsi in questa città.

Oggi, 25 maggio, è la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi e la Polizia di Stato ha rinnovato il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse minorili: una problematica che ogni anno coinvolge migliaia di famiglie in tutto il mondo. Lo ha fatto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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BAMBINI SCOMPARSI, SIMBOLI E POTERE: COSA NASCONDONO LE IMMAGINI DEL CINEMA | con FEDERICO MARENGHI

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