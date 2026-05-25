Bambini nel bosco | esami a giugno per il rientro nella scuola pubblica

Notizia in breve

I bambini che hanno trascorso del tempo nel bosco dovranno sostenere esami a giugno per poter rientrare nella scuola pubblica. La relazione degli ispettori, che sarà consegnata al ministro, fornirà dettagli sulle modalità di verifica e sui risultati ottenuti dai bambini. Non sono stati ancora annunciati i criteri specifici di valutazione o le eventuali misure di supporto previste. La decisione finale sul rientro sarà presa sulla base di questa relazione.