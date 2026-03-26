Due bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e uno tedesco, sono stati trovati nel bosco di Gibilmanna senza frequentare la scuola e senza aver ricevuto le vaccinazioni previste. La Procura dei minori ha avviato un’indagine sul caso. Le autorità competenti stanno verificando le circostanze della situazione e le eventuali responsabilità legali coinvolte.

La Procura dei minori è intervenuta sul caso. I bambini coinvolti, uno di nazionalità italiana e l'altro tedesca, hanno rispettivamente 7 e 11 anni Unnuovo caso richiama l’attenzione, simile a quello noto della cosiddetta “famiglia nel bosco“. ACefalù, due bambini rispettivamente di7 e 11 anni, uno italiano e l’altro tedesco, hannovissuto per diversi mesi– fino a sabato scorso – in unacomunità situata nei boschi di Gibilmanna, un’area montana all’interno del Parco delle Madonie, in provincia diPalermo. Su ordine della procuratriceClaudia Caramanna, gliagenti della polizia giudiziariadella procura dei minorenni hannoprelevato i bambini, insieme alle loro madri, da uncasolare in condizioni di forte degradoe li hanno affidati allacasa di un familiaredi una delle due donne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cefalù, 2 bambini senza scuola e vaccini nel bosco di Gibilmanna

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