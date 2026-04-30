I bambini e il rassicurante bisogno di routine | i consigli del pedagogista Daniele Novara per la gestione delle abitudini
I genitori si interrogano spesso su un aspetto cruciale della crescita dei propri figli: la gestione delle abitudini quotidiane. Un pedagogista ha fornito alcuni consigli pratici su come mantenere un equilibrio tra le routine e la flessibilità, sottolineando l’importanza di strutture prevedibili per i bambini. La discussione si concentra sull’importanza di stabilire orari fissi per i pasti, il sonno e le attività, favorendo un ambiente stabile e rassicurante.
I genitori si interrogano spesso su un aspetto cruciale della crescita dei propri figli: i più piccoli preferiscono il cambiamento e le novità, oppure sono intrinsecamente abitudinari? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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