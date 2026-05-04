Tra traumi e schermi | il rischio digitale che isola i bambini

Negli ultimi anni si è parlato molto di come i videogiochi possano influenzare i bambini, spesso evidenziando rischi legati all’isolamento e ai cambiamenti nel cervello. Studi scientifici hanno mostrato che alcuni giochi possono portare a una diminuzione della materia grigia in alcune aree del cervello. Allo stesso tempo, algoritmi e piattaforme online tendono a proporre contenuti horror e spaventosi, favorendo comportamenti di isolamento tra i più giovani.

? Cosa scoprirai Come può un videogioco causare la perdita di materia grigia?. Perché gli algoritmi spingono i bambini verso contenuti horror e isolamento?. Quali meccaniche rendono i giochi online così difficili da interrompere?. Come si riconoscono i segnali di dipendenza nei ragazzi di undici anni?.? In Breve Il 32,6% dei bambini tra 6 e 10 anni usa lo smartphone quotidianamente.. Il 62,3% degli undicenni possiede un account sui social network secondo Save the Children.. L'84% dei maschi tra 11 e 13 anni scarica regolarmente applicazioni di gioco online.. Il rapporto OsMed 2024 dell'Aifa segnala riduzione materia grigia per uso eccessivo schermi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra traumi e schermi: il rischio digitale che isola i bambini Notizie correlate Nebbia digitale: l’insidia degli schermi che imita la demenzaLa psichiatra Sue Varma mette in guardia gli adulti senior contro l’uso smodato dei dispositivi digitali, poiché i sintomi derivanti da questa... La garante per l’Infanzia dai bambini del bosco, il papà rivede i figli. Cosa succede ora, i dubbi e il rischio di altri traumi: «Non si separano» – Il videoLa garante per l’infanzia dell’Abruzzo, Alessandra De Febis, è tornata per il secondo giorno consecutivo nella casa famiglia dove sono ospitati i tre...