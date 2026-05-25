Bambina travolta da un mezzo commerciale in manovra | in elisoccorso al Meyer
Una bambina è stata investita da un veicolo commerciale mentre era in manovra a Casetta Civinini, nel comune di Castiglione della Pescaia. L'incidente è avvenuto questa mattina e la bambina è stata trasportata in elicottero al Meyer. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute della piccola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Momenti di grande paura e apprensione nella tarda mattinata di oggi a Casetta Civinini, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, dove una bambina è rimasta ferita a causa di un brutto incidente che ha visto coinvolto un mezzo commerciale. L’allarme è scattato precisamente alle 11,11 di oggi (25 maggio), quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stata attivata d’urgenza per soccorrere una minore. Secondo una prima e parziale ricostruzione dell’accaduto, la piccola si trovava nell’area quando un furgone impegnato in una manovra l’ha improvvisamente travolta. L’impatto e la dinamica del sinistro hanno fatto temere fin da subito il peggio, spingendo i testimoni a richiedere l’immediato intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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