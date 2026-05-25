Bambina travolta da un mezzo commerciale in manovra | in elisoccorso al Meyer

Notizia in breve

Una bambina è stata investita da un veicolo commerciale mentre era in manovra a Casetta Civinini, nel comune di Castiglione della Pescaia. L'incidente è avvenuto questa mattina e la bambina è stata trasportata in elicottero al Meyer. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute della piccola. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.