Un bambino è stato investito da un'auto questo pomeriggio a Fucecchio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il bambino in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer tramite un elisoccorso. La dinamica dell'incidente e le condizioni del bambino non sono state rese note. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

FUCECCHIO (FIRENZE) – Un bambino è stato investito da un’auto questo pomeriggio, oggi 18 maggio 2026, a Fucecchio. Il piccolo, secondo quanto si apprende, sarebbe rimasto sempre cosciente maavrebbe riportato dei gravi politraumi ed è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sempre da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia municipale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fucecchio: bambino investito da un’auto. Trasportato al Meyer dall’elisoccorso

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