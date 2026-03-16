Bambina di 5 anni travolta da un’auto a Prato | la porta di casa aperta e la corsa disperata al Meyer

A Prato una bambina di 5 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada vicino a casa. La porta di ingresso era aperta e la corsa verso il pronto soccorso è stata immediata. Sono stati pochi secondi tra l’incidente e l’arrivo dei soccorsi, che hanno portato la bambina all’ospedale Meyer. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento.

Cosa è successo a Prato: come è stata investita la bambina di 5 anni. Un attimo, forse pochi secondi. La porta di casa aperta, un passo di troppo verso la strada e il rumore improvviso di una frenata. È iniziata così la mattinata che ha sconvolto la frazione di Tavola, a Prato, dove una bambina di 5 anni è stata travolta da un’auto ed è ora ricoverata in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Braga, una strada residenziale che attraversa il quartiere. Secondo le prime ricostruzioni la piccola, di nazionalità cinese, sarebbe sfuggita per un attimo al controllo della madre. La porta dell’abitazione sarebbe rimasta aperta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bambina di 5 anni travolta da un’auto a Prato: la porta di casa aperta e la corsa disperata al Meyer Articoli correlati Tragedia a Prato: bambina di tre anni perde la vita investita da un auto a pochi passi da casaUna tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Mercatale di Vernio, in provincia di Prato. Bambina di 11 anni cade da cavallo, i soccorsi e la corsa in elisoccorso all'ospedale Meyer: la piccola «ha un trauma facciale»Una bambina di 11 anni è rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo avvenuta al maneggio del Centro Ippico 'Lo Scoiattolo' di Pontedera (Pisa). Una selezione di notizie su Bambina di 5 anni travolta da un'auto a... Temi più discussi: Libano, 83 bambini uccisi e 254 feriti negli ultimi 7 giorni; Tenta di rapire una bambina in braccio alla mamma, poi si siede ai tavolini del bar; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori rinviati a giudizio per maltrattamenti. Grave incidente: bimba di 5 anni travolta da un’auto dopo essersi allontanata dalla madreUn grave incidente a Tavola, Prato, ha coinvolto una bambina di 5 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione, le sue condizioni sono in fase di stabilizza ... bigodino.it Bambina di 5 anni investita a Prato da un'auto, è grave: sarebbe sfuggita al controllo della madreRicoverata in prognosi riservata al Meyer di Firenze una bambina di 5 anni investita a Prato: sarebbe in gravi condizioni, ma in via di stabilizzazione ... virgilio.it Ho trovato alcune foto nel computer di mamma”. La frase è di una bambina di dodici anni. Pronunciata un pomeriggio dello scorso autunno, davanti al padre. È da lì che comincia tutto. Il resto della storia finisce mesi dopo, venerdì pomeriggio, tra i binari della facebook Sfugge al controllo della madre e viene investita dada un'auto: grave bambina di 5 anni x.com