Una bambina è rimasta ferita da un furgone in manovra in un incidente avvenuto nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia. La piccola è stata trasportata in ospedale con un elicottero. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 25 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso. Le condizioni della bambina non sono ancora state rese note.

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 25 maggio 2026 – Grande paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 25 maggio, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia. Una bimba è rimasta ferita in un incidente avvenuto durante la manovra di un furgone. È successo intorno alle 11 a Casetta Civinini. In base alle prime informazioni sulla dinamica e a quanto comunicato al 112 quando è stato lanciato l’allarme, un furgone in manovra avrebbe causato il ferimento di una minorenne. Sul posto sono arrivati il prima possibile i soccorritori del 118, con l’automedica di Follonica, un’ambulanza della Cri Follonica e anche l’elisoccorso Pegas 1. La bimba in base a quanto appreso è stata portata in codice 2 dall’elisoccorso all’ospedale Meyer di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambina ferita da un furgone in manovra, incidente a Castiglione: portata con l’elisoccorso in ospedale

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Rapimenti bambini, da Bergamo a Roma i tentativi shock falliti - 1Mattina News 16/02/2026

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