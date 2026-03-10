Incidente a Milano mamma e bambina di sette anni investite da un furgone | finiscono in ospedale

A Milano, una madre e la sua bambina di sette anni sono state investite da un furgone mentre attraversavano la strada. L’incidente si è verificato questa mattina, e immediatamente sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato le vittime in ospedale. Le sirene hanno riempito il silenzio dell’asfalto umido, mentre le automobili si sono fermate sul ciglio della strada.

È successo in via Graziano Imperatore nella mattinata di martedì 10 marzo. In ospedale la donna e la bambina Il rumore delle ruote che stridono sull’asfalto umido, poi l’impatto e le sirene dei soccorritori. Infine la corsa in ospedale. Una donna di 39 anni e una bambina di sette sono rimaste ferite dopo essere state travolte dal conducente di un furgone in via Graziano Imperatore a Milano (zona Niguarda) nella mattinata di martedì 10 marzo. Tutto è successo pochi minuti prima delle 9, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Stando a una primissima informazione la 39enne e la bambina erano in sella a una bicicletta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

