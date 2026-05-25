Balneari e albergatori di Rimini criticano l’apertura delle scuole dal 31 agosto, affermando che rischiano di perdere un mese di lavoro. La decisione, presa in Emilia-Romagna, ha soddisfatto i genitori ma crea problemi alle attività turistiche della zona. Le strutture ricettive segnalano difficoltà nel pianificare le prenotazioni e mantenere gli introiti durante il periodo di fine estate, che rappresenta una parte significativa della loro stagione.

Una piccola rivoluzione scolastica in Emilia-Romagna ha fatto contenti i genitori ma non il mondo del turismo. La Regione ha deciso di dare facoltà – non l’obbligo – alle scuole elementari di aprire già dal 31 agosto, dando così possibilità alle famiglie di mandare i figli a lezione con due settimane di anticipo rispetto all’inizio previsto il 14 settembre. Il progetto sperimentale non prevede un programma didattico normale, ma attività educative, sportive e culturali gestite da educatori: l’obiettivo è rendere la misura strutturale e diffusa su tutto il territorio a partire dall ‘anno scolastico 2027-2028. Si tratta però di una proposta che ha fatto infuriare i balneari e gli albergatori nel Riminese, che temono di perdere un mese di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Balneari e albergatori riminesi contro l’apertura delle scuole dal 31 agosto: “Rischiamo di perdere un mese di lavoro”

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