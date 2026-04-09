Avellino si prepara a tornare alle urne per le elezioni comunali programmate per il 25 e 26 maggio 2026. La data ufficiale è stata comunicata e il calendario elettorale è ora definito. I cittadini saranno chiamati a esprimersi per scegliere il nuovo sindaco e i rappresentanti di governo locale. Le procedure si svolgeranno in due giornate consecutive, come previsto dalla normativa vigente.

Il calendario elettorale di Avellino ha finalmente un perimetro definito: i cittadini saranno chiamati alle urne per decidere il nuovo destino della città nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2026. La decisione ufficiale è stata formalizzata oggi attraverso il manifesto elettorale firmato dalla commissaria straordinaria Giuliana Perrotta, che sta ultimando il suo incarico presso la sede di Piazza del Popolo dopo la gestione dell’ente durante il periodo di commissariamento. Qualora nessuno dei candidati riuscisse a ottenere la maggioranza necessaria al primo turno, la sfida decisiva tra i due sfidanti si terrà tra domenica 7 e lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino torna alle urne: ecco le date per il nuovo sindaco

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