Pronto? Ti voglio con me Ballando con le stelle Milly Carlucci chiama l’attrice italiana della tv

Durante una puntata di Ballando con le stelle, la conduttrice ha chiamato telefonicamente un’attrice nota per il suo lavoro in televisione, pronunciano parole che hanno catturato l’attenzione degli spettatori. La frase pronunciata è stata: “Pronto? Ti voglio con me”. Questa comunicazione ha creato un momento di suspense nello studio, senza ulteriori dettagli sulla conversazione o sull’identità dell’attrice coinvolta. La scena ha suscitato curiosità tra il pubblico presente in studio e i telespettatori a casa.

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Nel mondo di Ballando con le stelle un piccolo indizio per accendere la curiosità del pubblico, e questa volta al centro dell’attenzione c’è una grande protagonista della Tv italiana. Tra set cinematografici, fiction di successo e nuovi progetti all’orizzonte, qualcosa di inaspettato sta emergendo dal dietro le quinte: una passione coltivata lontano dai riflettori che potrebbe cambiare le carte in tavola. >> “Dice basta”. Ballando con le stelle, la voce dopo 18 anni al fianco di Milly Carlucci A far trapelare i primi dettagli è stato il settimanale Chi, dove il giornalista Giuseppe Candela ha svelato un retroscena sorprendente. Nonostante... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pierpaolo Pretelli, Milly Carlucci adocchia per Ballando con le stelle?Pierpaolo Pretelli potrebbe essere nel prossimo cast di Ballando con le Stelle? La ventunesima edizione del format è alle porte e i fan sono curiosi... “Ho scelto loro”. Ballando con le stelle, tutto deciso: Milly Carlucci annuncia i giudici della prossima edizioneProgrammi Tv, il ritorno di Ballando con le stelle su Rai 1 è al centro dell’attenzione in vista della prossima edizione. Milly Carlucci a Francesca Fialdini, 'ti voglio tra i magnifici sette di Canzonissima'Sorpresa per Francesca Fialdini durante Da noi... a ruota libera. In un videomessaggio, Milly Carlucci ha annunciato l'imminente debutto di Canzonissima, al via sabato su Rai1: Ci sarà un cast ... ansa.it Milly Carlucci sorprende Francesca Fialdini in diretta: Ti voglio a CanzonissimaSorpresa per Francesca Fialdini durante Da noi... a ruota libera. In un videomessaggio, Milly Carlucci ha annunciato l’imminente debutto di Canzonissima, al via sabato su Rai1: Ci sarà un cast ... rainews.it