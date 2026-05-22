E siamo a tre nomi Ballando con le stelle anche la cantante top per Milly Carlucci
Nella fase preparatoria di Ballando con le Stelle 2026, si conoscono già tre dei partecipanti. La conduttrice ha annunciato che il cast sta prendendo forma e si mostrano i primi nomi ufficiali. La produzione sta lavorando per definire i dettagli del nuovo ciclo, mentre il pubblico attende con curiosità le novità. La presentatrice si mostra particolarmente coinvolta nel processo di selezione e comunicazione dei concorrenti. La trasmissione si avvicina e le prime indiscrezioni stanno facendo crescere l’attenzione degli appassionati.
Il cantiere di Ballando con le Stelle 2026 è già apertissimo e, come da tradizione, a guidarlo c’è una Milly Carlucci più determinata che mai. Archiviata con successo la prima edizione del nuovo Canzonissima, la conduttrice non ha perso tempo e si è rimessa subito al lavoro su uno degli aspetti più delicati del programma: il cast. E dalle prime indiscrezioni emerge un dettaglio che sta già facendo discutere: sarebbero stati contattati tre nomi bomba destinati a far rumore. >> “Che bella, sei al top!”. Alessandra Amoroso torna con un nuovo look e fa centro Non si tratta di semplici suggestioni, ma di trattative concrete, anche se tutt’altro che facili. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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