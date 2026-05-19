Perché l'amichevole Grecia-Italia rischia di saltare per colpa dei convocati del CT Baldini
L’amichevole tra Grecia e Italia potrebbe essere cancellata a causa di una decisione del commissario tecnico italiano di convocare esclusivamente giocatori under 21. La Nazionale ellenica ha espresso disappunto per questa scelta, che ha creato tensioni tra le due federazioni. La partita, prevista nelle prossime settimane, resta in bilico fino a quando non sarà trovata una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Questa situazione ha attirato l’attenzione sul rapporto tra le due squadre in vista dell’appuntamento internazionale.
L'amichevole tra Grecia e Italia rischia di non giocarsi. La Nazionale ellenica non ha gradito la decisione di Baldini di convocare tutta la squadra Under 21. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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