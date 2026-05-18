Un nuovo video mostra le immagini di un’aggressione avvenuta a Taranto, in cui Bakari Sako viene colpito da un gruppo di persone. Le riprese sono state registrate da una telecamera di un albergo situato in piazza Fontana nella zona della città Vecchia. Il filmato riprende i momenti dell’aggressione e le persone coinvolte. La vicenda è stata oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, che stanno analizzando le immagini per verificare i fatti.

AGI - Un nuovo video di una telecamera di un albergo di piazza Fontana nella città Vecchia di Taranto riprende una scena dell'aggressione a morte di Bakari Sako, il 35enne bracciante originario del Mali, circondato da un gruppo di ragazzini dopo essersi fermato con la propria bicicletta prima di andare a lavoro all'alba dello scorso 9 maggio. Nelle immagini si vede il 35enne scappare verso il bar di piazza Fontana, ancora circondato dal branco. Alcuni ragazzini lo colpiscono mentre un uomo è fermo proprio all'ingresso del bar e assiste alla scena senza intervenire. Per l'omicidio è stato fermato un 22enne e quattro minorenni, tra i quali un quindicenne che ha ammesso di aver accoltellato Sako Bakari. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nuovo video sull’aggressione: le immagini mostrano Bakari Sako colpito dal branco a Taranto

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