È emerso un video di sorveglianza che immortala il passaggio, e la breve sosta, di un'ambulanza alle 5:26 in Piazza Fontana a Taranto. Il video è agli atti e gli avvocati della difesa degli indagati intendono utilizzarlo Un’ambulanza ripresa dalle telecamere di Piazza Fontana a Taranto è il nuovo elemento emerso nel quadro dell’indagineper l’omicidio di Bakari Sako, avvenuto lo scorso 9 maggio, per il quale sono indagati 6 giovani, quattro di loro minorenni. Si tratta di pochi istanti che forse avrebbero fatto la differenza. Nel video viene immortalato il mezzo di soccorso alle5:26. Un orario che coinciderebbe con lo svolgimento o con gli istanti appena dopo l’aggressione del bracciante del Mali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bakari Sako, l’ambulanza ripresa dalle telecamere

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Omicidio Bakari Sako a Taranto, un'ambulanza passò in piazza negli attimi in cui veniva ucciso: video ineditoUn video inedito mostra un’ambulanza passare in piazza alle 5, mentre si svolgeva l’omicidio di Bakari Sako a Taranto.

Bakari Sako ucciso a Taranto, un’ambulanza passò durante l’aggressione ma non si fermò: spunta un videoUn video mostra un’ambulanza nei pressi del luogo dell’aggressione a Taranto prima che venisse chiamato il 118.

Temi più discussi: Omicidio Taranto, ambulanza in piazza già 13 minuti prima. VIDEO; Omicidio Sako, spunta un nuovo video: un'ambulanza passò da piazza Fontana durante l'aggressione; Omicidio Bakari Sako, caccia alla verità con l’autopsia; Omicidio Bakari Sako, chiesto il trasferimento in comunità dei minorenni in carcere.

Omicidio a Taranto, un video riprende il passaggio di un’ambulanza alle 5.26 del 9 maggio durante l’aggressione a Bakari Sako. Il filmato è agli atti dell’inchiesta. Indagati due giovani e quattro minorenni. x.com

Bakari Sako prima di esser ucciso si era rifugiato in un bar. La procuratrice: Il proprietario lo ha cacciato via. L'uomo è stato colpite a morte nel centro storico di Taranto da un branco di giovanissimi, ora fermati. reddit

Taranto, omicidio Sako: in un video il passaggio di un’ambulanza durante l’aggressioneOmicidio a Taranto, un video riprende il passaggio di un’ambulanza alle 5.26 del 9 maggio durante l’aggressione a Bakari Sako. Il filmato è agli atti dell’inchiesta. Indagati due giovani e quattro min ... trmtv.it

Bakari Sako ucciso a Taranto, un’ambulanza passò durante l’aggressione ma non si fermò: spunta un videoNell’inchiesta sull’omicidio di Bakari Sako, aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani a Taranto sabato 9 maggio, entra un video che mostra ... fanpage.it