Bakari Sako l’ambulanza ripresa dalle telecamere

Da ildifforme.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video di sorveglianza mostra un'ambulanza che passa e si ferma brevemente alle 5:26 in Piazza Fontana, a Taranto. La registrazione riprende il veicolo durante un breve soste nella zona centrale della città. La registrazione è stata resa nota di recente.

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È emerso un video di sorveglianza che immortala il passaggio, e la breve sosta, di un'ambulanza alle 5:26 in Piazza Fontana a Taranto. Il video è agli atti e gli avvocati della difesa degli indagati intendono utilizzarlo Un’ambulanza ripresa dalle telecamere di Piazza Fontana a Taranto è il nuovo elemento emerso nel quadro dell’indagineper l’omicidio di Bakari Sako, avvenuto lo scorso 9 maggio, per il quale sono indagati 6 giovani, quattro di loro minorenni. Si tratta di pochi istanti che forse avrebbero fatto la differenza. Nel video viene immortalato il mezzo di soccorso alle5:26. Un orario che coinciderebbe con lo svolgimento o con gli istanti appena dopo l’aggressione del bracciante del Mali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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