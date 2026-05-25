Bagnanti entrano e occupano lido sotto sequestro la denuncia del titolare

Notizia in breve

Bagnanti sono entrati e hanno occupato uno stabilimento balneare sottoposto a sequestro, secondo quanto denunciato dal titolare. Le strutture, sequestrate dalla Capitaneria di Porto il 17 aprile, continuano ad essere utilizzate nonostante i sigilli. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che hanno verificato l’occupazione delle aree. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di eventuali interventi per rimuovere gli occupanti.