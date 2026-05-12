Cava sotto sequestro dopo denuncia cittadini | Tutela ambientale non è negoziabile
Una cava è stata posta sotto sequestro dopo una denuncia dei cittadini che segnalavano sversamenti illegali di circa 500.000 metri cubi di terre e rocce in un’area protetta. Le autorità hanno avviato le verifiche e hanno disposto il sequestro dell’area interessata. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela ambientale e del rispetto delle norme in zone di particolare interesse naturale.
Cinquecentomila metri cubi di terre e rocce che sarebbero stati sversati illegalmente in un’area protetta. C’è questo dietro la denuncia di associazioni e cittadini che ha portato al sequestro della Cava Santa Lucia da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere.Sulla vicenda, interviene il.🔗 Leggi su Casertanews.it
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