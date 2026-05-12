Cava sotto sequestro dopo denuncia cittadini | Tutela ambientale non è negoziabile

Una cava è stata posta sotto sequestro dopo una denuncia dei cittadini che segnalavano sversamenti illegali di circa 500.000 metri cubi di terre e rocce in un’area protetta. Le autorità hanno avviato le verifiche e hanno disposto il sequestro dell’area interessata. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela ambientale e del rispetto delle norme in zone di particolare interesse naturale.

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