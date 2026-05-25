Bagnaia perché e fino a quando è chiusa via Cardinal de Gambara

Via Cardinal de Gambara a Bagnaia è stata chiusa dal 25 maggio a causa di un intervento urgente sulla rete del gas metano in piazza XX Settembre. La chiusura riguarda anche i lavori di recupero dell’ex scuola Tommaso Ghinucci. La strada rimarrà chiusa fino al completamento di queste operazioni, senza indicazioni precise sulla data di riapertura.

Via Cardinal de Gambara a Bagnaia, frazione di Viterbo, chiusa dal 25 maggio. Sia per un intervento di scavo, urgente e immediato, sulla rete gas metano in piazza XX Settembre da parte di Italgas sia per consentire i lavori di recupero della ex scuola Tommaso Ghinucci.Fino al termine. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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