Strada chiusa per crollo calcinacci da voltino | fino a quando?

La strada Diciotto Fanciulli a Pegli è stata chiusa il 3 marzo a causa di un distacco di calcinacci da un voltino. Da allora, il tratto rimane interdetto al traffico, senza indicazioni precise sulla riapertura. La situazione riguarda residenti e automobilisti che devono trovare percorsi alternativi per raggiungere le loro destinazioni. La chiusura continua a essere in vigore senza una data stabilita per la riapertura.

Via Diciotto Fanciulli, a Pegli, è stata chiusa lo scorso 3 marzo: a chiedere informazioni sul futuro della viabilità in zona è Filippo Bruzzone (Lista Salis) con un'interrogazione da discutere in consiglio comunale Fino a quando rimarrà chiusa via Diciotto Fanciulli, a Pegli? La strada è stata interdetta lo scorso 3 marzo, a causa di un distacco di calcinacci da un voltino. Ma non si hanno rassicurazioni sulla riapertura: per questo in consiglio comunale il consigliere Filippo Bruzzone (Lista Salis) ha annunciato un'interrogazione sull'argomento. Sul posto, la settimana scorsa, erano intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che avevano messo in sicurezza e transennato l'area. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Calcinacci dal ponte ferroviario: strada chiusa ad AlbateIntervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, martedì, in località Albate a Como, per una segnalazione di caduta di calcinacci.

Leggi anche: Crollo di calcinacci a Napoli centro, paura a pochi passi da via Toledo

Tutto quello che riguarda Strada chiusa

Temi più discussi: Cuorgnè, strada chiusa a Priacco per rischio crollo: intervento di vigili del fuoco e tecnici; Maltempo a Meolo, frana l'argine e crollano i platani: chiusa parte della strada provinciale 45, deviato il traffico; Tragedia sfiorata in corso Saffi: semaforo crolla in mezzo alla strada; Strada chiusa per l'albero pericolante.

Crollo sulla Provinciale 82 tra Policastro Bussentino e Santa MarinaSituazione critica sulla Strada Provinciale 82, dove nelle ultime ore si è verificato un ulteriore cedimento che mette a rischio la pubblica incolumità. zon.it

Nuovo cedimento sulla Sp 82: strada chiusa a Policastro BussentinoStampa Sale la preoccupazione per le condizioni della Strada Provinciale 82, arteria che collega Policastro Bussentino al capoluogo Santa Marina. Nelle ultime ore, nel tratto in località Salise – già ... salernonotizie.it

Nuovo cedimento sulla Sp 82: strada chiusa a Policastro Bussentino - facebook.com facebook