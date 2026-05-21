Affari Tuoi con Stefano De Martino cancellato su Rai 1 | ecco da quando e perché

Su Rai 1 è stata cancellata la trasmissione Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Il programma, molto seguito, raggiungeva ogni giorno oltre due milioni di telespettatori. La decisione di interrompere la trasmissione è stata comunicata di recente, anche se i motivi precisi non sono stati resi pubblici. La cancellazione riguarda le puntate in programmazione e la programmazione futura del programma. La notizia ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

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