Affari Tuoi con Stefano De Martino cancellato su Rai 1 | ecco da quando e perché
Su Rai 1 è stata cancellata la trasmissione Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Il programma, molto seguito, raggiungeva ogni giorno oltre due milioni di telespettatori. La decisione di interrompere la trasmissione è stata comunicata di recente, anche se i motivi precisi non sono stati resi pubblici. La cancellazione riguarda le puntate in programmazione e la programmazione futura del programma. La notizia ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.
Affari Tuoi è tra i programmi più amati dal pubblico italiano. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino colleziona oltre 2 milioni di telespettatori ogni giorni su Rai 1. Nonostante questo, il programma si avvia alle battute conclusive visto che il conduttore napoletano andrà in vacanza dopo aver registrato successi dopo successi in televisione. Le ultime puntate di Affari Tuoi sono previste a luglio su Rai 1. Dopodiché, Marco Liorni sbarcherà nella fascia dell'access prime time. Il presentatore presenterà L'Eredità in una versione totalmente rinnovata che sicuramente incontrerà i favori dei telespettatori della rete ammiraglia della tv di Stato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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