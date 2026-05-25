Da ora, presentare il modulo di smarrimento bagagli in aeroporto è sufficiente per richiedere il rimborso. La Cassazione ha stabilito questa regola, eliminando la necessità di ulteriori prove o documentazioni. La decisione riguarda i casi di ritardo o smarrimento di bagagli durante il viaggio, semplificando le procedure per i passeggeri. La norma si applica alle richieste di risarcimento legate a questi inconvenienti.

Per anni, dietro un bagaglio arrivato in ritardo si è nascosta una partita molto più ampia di una semplice seccatura da aeroporto. Per il passeggero significava acquistare vestiti, prodotti essenziali, affrontare spese impreviste e, spesso, perdere tempo in reclami destinati a rimbalzare contro un muro procedurale. Per le compagnie, invece, la mancata presentazione di un secondo reclamo formale entro 21 giorni diventava spesso una leva per respingere le richieste. Con l’ordinanza n. 8684 del 7 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene su questo equilibrio e stabilisce che il Pir, il modulo compilato in aeroporto, può già valere come reclamo ai sensi della Convenzione di Montreal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bagagli smarriti, la Cassazione cambia rotta: il modulo in aeroporto basta per chiedere il rimborso

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