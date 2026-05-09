La Corte di Cassazione ha deciso che il modulo Pir, compilato dai passeggeri in aeroporto in caso di bagaglio smarrito, rappresenta un reclamo ufficiale con pieno valore legale. La sentenza chiarisce che questo documento, consegnato al momento della segnalazione, è sufficiente per ottenere il rimborso senza necessità di ulteriori formalità. La decisione si basa su una vicenda giudiziaria relativa a una richiesta di risarcimento per un bagaglio andato perso.

La Corte di Cassazione italiana ha stabilito che il modulo compilato dai passeggeri al banco del bagaglio smarrito in aeroporto, il cosiddetto Pir (Property Irregularity Report), ha pieno valore di reclamo formale. La decisione colma una lacuna procedurale che alcune compagnie aeree sfruttavano per negare i risarcimenti ai passeggeri che avevano già seguito correttamente tutte le procedure previste in aeroporto. Cosa dice la Cassazione. Con l’Ordinanza n. 86842026, pubblicata il 7 aprile 2026, la Cassazione ha chiarito che il Pir soddisfa i requisiti del reclamo formale previsti dall’articolo 31 della Convenzione di Montreal del 1999. Si tratta del trattato internazionale che regola la responsabilità delle compagnie aeree in caso di perdita, danno o ritardo del bagaglio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il Modulo Pir per il bagaglio smarrito basta per il rimborso, la sentenza

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