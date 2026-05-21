Viaggi in aereo cambiano le regole sui bagagli smarriti | basta il modulo PIR per avere il risarcimento

Da oggi, in caso di bagagli smarriti durante un volo, è sufficiente compilare il modulò PIR (Property Irregularity Report) per dimostrare il disservizio e richiedere il risarcimento. La procedura, già adottata da alcune compagnie, diventa ufficiale e obbligatoria, semplificando così le richieste di rimborso per i passeggeri. Il modulo PIR rappresenta ora un elemento chiave nel percorso di tutela dei consumatori, accompagnando i viaggiatori nel procedimento di richiesta di indennizzo.

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L'aver compilato il modulo PIR (Property Irregularity Report) conta, di fatto, come una prova di disservizio ed è sufficiente per ottenere un rimborso per i bagagli smarriti durante il viaggio in aereo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con questo suo pronunciamento porta a una decisa svolta. L' ordinanza n. 86842026 del 7 aprile 2026 si schiera dalla parte dei viaggiatori, mettendo fine a un'annosa disputa. Molte compagnie aeree, infatti, si sono spesso difese dai reclami asserendo che il solo modulo PIR non è sufficiente e che per ottenere il risarcimento è necessario inoltrare una comunicazione scritta entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Viaggi in aereo, cambiano le regole sui bagagli smarriti: basta il modulo PIR per avere il risarcimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Aeroporti, cambiano le regole: cosa sapere prima di partire... Sullo stesso argomento Il Modulo Pir per il bagaglio smarrito basta per il rimborso, la sentenzaLa Corte di Cassazione italiana ha stabilito che il modulo compilato dai passeggeri al banco del bagaglio smarrito in aeroporto, il cosiddetto Pir... Viaggi in aereo, le nuove regole dell’UE: cambia tuttoChi ha già acquistato un biglietto aereo non dovrà temere aumenti improvvisi legati al caro carburante. Viaggi in aereo, cambiano le regole sui bagagli smarriti: basta il modulo PIR per avere il risarcimentoImportante sentenza della Corte di Cassazione: basta aver compilato il modulo Property Irregularity Report per poter avanzare una richiesta di risarcimento ... ilgiornale.it Viaggi d’affari in evoluzione: digitalizzazione e intelligenza artificiale cambiano le trasferteIl business travel accelera sulla digitalizzazione: cresce il ruolo dell’intelligenza artificiale, si diffondono i sistemi di self booking e aumenta la richiesta di aeroporti ... motori.ilmessaggero.it