Viaggi in aereo cambiano le regole sui bagagli smarriti | basta il modulo PIR per avere il risarcimento
Da oggi, in caso di bagagli smarriti durante un volo, è sufficiente compilare il modulò PIR (Property Irregularity Report) per dimostrare il disservizio e richiedere il risarcimento. La procedura, già adottata da alcune compagnie, diventa ufficiale e obbligatoria, semplificando così le richieste di rimborso per i passeggeri. Il modulo PIR rappresenta ora un elemento chiave nel percorso di tutela dei consumatori, accompagnando i viaggiatori nel procedimento di richiesta di indennizzo.
L'aver compilato il modulo PIR (Property Irregularity Report) conta, di fatto, come una prova di disservizio ed è sufficiente per ottenere un rimborso per i bagagli smarriti durante il viaggio in aereo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che con questo suo pronunciamento porta a una decisa svolta. L' ordinanza n. 86842026 del 7 aprile 2026 si schiera dalla parte dei viaggiatori, mettendo fine a un'annosa disputa. Molte compagnie aeree, infatti, si sono spesso difese dai reclami asserendo che il solo modulo PIR non è sufficiente e che per ottenere il risarcimento è necessario inoltrare una comunicazione scritta entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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