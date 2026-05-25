BLive guida la rivincita delle città medie tra casa AI e comunità

È stata costituita la Fondazione B.Live, un ente del terzo settore promosso da Lombardini22, uno dei principali gruppi italiani di progettazione e ingegneria. La fondazione si propone di affrontare le questioni legate all’emergenza abitativa, alla crisi delle città medie e alle sfide dell’intelligenza artificiale. La nascita dell’organizzazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le problematiche delle aree urbane di dimensioni medie e delle innovazioni tecnologiche.

TRA emergenza abitativa, crisi delle città medie e sfide legate all’AI nasce la Fondazione B.Live, ente del terzo settore promosso da Lombardini22, il più grande gruppo italiano di progettazione e ingegneria. L’obiettivo è creare un ponte tra pubblico e privato su housing accessibile, rigenerazione urbana, data center e sviluppo territoriale, con attenzione alle “micropolitanee”, le città medie, oggi escluse dalle grandi direttrici degli investimenti, ma considerate da B.Live strategiche per il futuro del Paese. "Bisogna smettere di guardare ai territori dal punto di vista del singolo investitore e considerarli ecosistemi di comunità", spiega il presidente Marco Marcatili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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