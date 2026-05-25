Un avvocato è stato aggredito nella sua villa durante la notte. I rapinatori sono entrati nel residence e, una volta sorpreso il professionista al rientro, lo hanno colpito e costretto ad aprire la cassaforte davanti a loro. Il bottino stimato si aggira intorno ai 50.000 euro. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio è stato denunciato alle autorità. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

L'Aquila - Il professionista è stato sorpreso al rientro nella sua abitazione, colpito e obbligato ad aprire la cassaforte davanti ai banditi. Momenti di paura nella zona compresa tra Tempera e Paganica, alle porte dell’Aquila, dove un noto avvocato aquilano di 67 anni è stato vittima di una violenta rapina in abitazione. L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di sabato, intorno alle 22, mentre il professionista stava rientrando nella propria casa. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero stati tre uomini, con il volto coperto, che avrebbero atteso la vittima nei pressi dell’ingresso dell’abitazione. Il professionista sarebbe stato bloccato e colpito ripetutamente al volto con pugni e schiaffi, senza avere la possibilità di reagire. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Avvocato aggredito in villa: raid da 50mila euro nella notte

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