Avvio regolare delle operazioni di voto nei seggi l' Ufficio elettorale | Macchina organizzativa attiva

Notizia in breve

Alle 7 di questa mattina, i seggi sono stati aperti e le operazioni di voto sono iniziate senza problemi. L'Ufficio elettorale ha comunicato che la macchina organizzativa è attiva e che tutto procede secondo il programma previsto. Nessun intoppo è stato segnalato nelle prime ore di voto, e gli aventi diritto stanno entrando nei seggi per esprimere la loro preferenza.