Avvio regolare delle operazioni di voto nei seggi l' Ufficio elettorale | Macchina organizzativa attiva
Alle 7 di questa mattina, i seggi sono stati aperti e le operazioni di voto sono iniziate senza problemi. L'Ufficio elettorale ha comunicato che la macchina organizzativa è attiva e che tutto procede secondo il programma previsto. Nessun intoppo è stato segnalato nelle prime ore di voto, e gli aventi diritto stanno entrando nei seggi per esprimere la loro preferenza.
Dall’apertura dei seggi, questa mattina alle ore 7, le operazioni di voto stanno procedendo regolarmente. L’imponente squadra organizzativa messa in campo dal Comune di Reggio Calabria sta gestendo le eventuali criticità che si presentano nelle singole sezioni, grazie al supporto di squadre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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