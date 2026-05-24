Ufficio elettorale via Nicola Calipari | servizio regolare per il ritiro delle tessere
All’ufficio elettorale in via Nicola Calipari non ci sono code né problemi per il ritiro delle tessere elettorali smarrite o esaurite. Il servizio si svolge regolarmente.
Presso l’ufficio elettorale del Comune in via Nicola Calipari non si registrano code o particolari anomalie per il ritiro delle tessere elettorali smarrite o esaurite. Il servizio risulta regolare e il flusso degli utenti è gestito in modo ordinato, senza criticità rilevanti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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