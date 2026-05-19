Aperture straordinarie dell' ufficio elettorale nei giorni del voto alle comunali | gli orari

Durante le giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, in occasione delle elezioni amministrative, l'ufficio elettorale del Comune di Chieti sarà aperto con orari straordinari. Le aperture si svolgeranno anche nei giorni precedenti le votazioni, per garantire il regolare svolgimento delle operazioni legate alle procedure elettorali. Questi orari speciali sono stati comunicati per consentire ai cittadini di poter svolgere eventuali pratiche o verifiche necessarie prima delle elezioni.

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Aperture straordinarie dell'ufficio elettorale del Comune di Chieti nei giorni delle elezioni amministrative, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, e in quelli precedenti. Nel dettaglio, l'ufficio, che si trova nella sede della delegazione comunale dello Scalo, in piazza Carafa, ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Referendum sulla giustizia, aperture straordinarie per l'Ufficio elettoraleIn occasione dei Referendum del 22 e 23 marzo, sono in programma aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale con sede in via Oberdan 2 per il... Leggi anche: Carta d’Identità elettronica: aperture straordinarie dell'Ufficio anagrafe Nuove aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Venezia per il rilascio della CIE! Anche a #maggio le sedi di Venezia, Lido, Zelarino, Marghera e Favaro saranno aperte al pubblico per consentire la sostituzione della carta d’identità carta x.com Aperture straordinarie dell'ufficio elettorale nei giorni del voto alle comunali: gli orariLa sede è nella delegazione comunale di Chieti Scalo, in piazza Carafa, dove è possibile rivolgersi per richiedere una nuova tessera elettorale ... chietitoday.it FOGGIA ANAGRAFE Foggia, apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe per la Carta d’Identità ElettronicaIl Comune di Foggia ha disposto un’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe sabato 23 maggio, dalle 8.30 alle 13 ... statoquotidiano.it