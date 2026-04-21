La Juventus Under 15 affronterà il Torino nel primo turno degli ottavi di finale, come stabilito dal tabellone ufficiale. Questo match rappresenta il primo confronto diretto tra le due squadre in questa fase del torneo. Il percorso dei bianconeri prosegue con gli incontri successivi, mentre il quadro completo degli abbinamenti e delle possibili avversarie è stato reso noto, includendo anche le sfide precedenti in campionato e la composizione del tabellone.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, sarà il Torino il primo ostacolo della fase ad eliminazione diretta per i bianconeri di Pecorari: i precedenti in campionato e l’analisi sulla composizione del tabellone. Le ultime. La Juventus Under 15 ha chiuso il girone di qualificazione al terzo posto: 93 gol fatti, 29 subiti, 64 punti raccolti in 26 partite. Questi i dati dei bianconeri. Ora però tocca pensare alla fase ad eliminazione diretta, diamo quindi un occhio alla prossima sfidante agli ottavi analizzando i precedenti in campionato e la composizione del tabellone. Come anticipato, il primo incrocio agli ottavi sarà il derby della Mole: un’affascinante doppia sfida col Torino nel giro di pochi giorni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 15, derby agli ottavi e poi? Ecco il tabellone completo con tutti gli abbinamenti e le possibili avversarie dei bianconeri

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