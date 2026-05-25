Una donna vicina alla famiglia è sospettata di aver avvelenato con la ricina Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15. Le indagini puntano a una presunta mente diabolica dietro i decessi. La ricina, sostanza altamente tossica, sarebbe stata l’elemento causale. La polizia sta approfondendo i rapporti tra la sospettata e le vittime. Nessuna conferma ufficiale sui motivi o sui dettagli dell’indagine.

Dietro la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna “dalla mente diabolica”, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga l’inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino di 1000 abitanti del Molise dove, la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso, sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l’altra figlia sono sopravvissuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Avvelenate con la ricina, sospetti su una donna vicina alla famiglia

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Madre e figlia morte a Natale in Molise, svolta clamorosa: ricina nel sangue, è omicidio

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Pietracatella, il cerchio si stringe: sospetti su 4 o 5 persone per la morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Chi c’è nel mirino degli inquirentiA Pietracatella, le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con ricina si concentrano su un gruppo di quattro o cinque individui.

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ma a chi può venire in mente di pensare che le due avvelenate si sarebbero suicidate con la ricina? giusto a colapricco o sebastiano o carmelo #chilhavisto x.com

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