Nuovi sospettati emergono nelle indagini sull’avvelenamento di una madre e di sua figlia, decedute lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Oltre alla famiglia, ora si prende in considerazione anche una donna estranea al nucleo familiare. Le autorità continuano a raccogliere elementi e a verificare i movimenti delle persone coinvolte, senza fornire dettagli sui possibili moventi o sulle identità degli indagati.

Proseguono le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, decedute lo scorso dicembre dopo essere state avvelenate con la ricina nella loro abitazione di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sui dispositivi elettronici sequestrati nella casa delle due donne, mentre emergono nuovi sospetti su una persona esterna al nucleo familiare. Da due giorni, negli uffici della Questura di Campobasso, sono iniziate le operazioni di estrazione dei dati da telefoni cellulari, computer, modem e tablet affidate agli esperti informatici dello Sco. Gli accertamenti sono stati... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mamma e figlia avvelenate con la ricina, nuovi sospettati nell’inchiesta: anche una donna al di fuori della famiglia

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Avvelenate con la ricina, nuovi interrogatori dei parenti

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