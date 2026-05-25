Avs inaugura la nuova sede a Genova | l’apertura con Bonelli e Fratoianni

Da genovatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio alle 18, in stradone Sant’Agostino 36r, si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) per Liguria e Genova. Alla cerimonia saranno presenti rappresentanti del partito, tra cui il coordinatore regionale e un esponente di un partito di sinistra. La sede ospiterà attività e incontri legati alle iniziative politiche del movimento.

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Sarà inaugurata giovedì 28 maggio alle ore 18, in stradone Sant’Agostino 36r, la nuova sede regionale e provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) Liguria e Genova. L’appuntamento segnerà l’apertura ufficiale di uno spazio che ospiterà l’attività politica e organizzativa del partito. Bonelli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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