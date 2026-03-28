Questa mattina, un' eurodeputata ha riferito di essere stata svegliata da due agenti di polizia nella sua stanza d'albergo a Roma, che avevano effettuato un controllo preventivo. La vicenda è stata commentata da rappresentanti di alcuni partiti, che hanno chiesto chiarimenti al ministro dell’interno. Piantedosi è stato invitato a fare chiarezza sull’episodio.

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di Polizia che si sono presentati nella sua camera d'albergo a Roma per effettuare un ‘controllo preventivo'. Nonostante lei si sia qualificata subito gli agenti hanno atteso quasi un'ora prima di andare via. Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita, ancora peggiore perché avvenuta a poche ora dalla grande manifestazione di oggi pomeriggio". Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. "? inaccettabile che in Italia -proseguono i leader rossoverdi- una parlamentare sia sottoposta a controlli preventivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Avs: Bonelli-Fratoianni, 'oggi controllo preventivo per Salis, inaccettabile, Piantedosi chiarisca'

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