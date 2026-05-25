aveva ragione gasperini

Il 1° marzo, la partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un pareggio di 3-3. Nel finale di gara, al 93’, un gol di Gatti ha pareggiato la partita, lasciando i tifosi della Roma in tensione.

Il primo marzo la Roma pareggia 3-3 in casa con la Juventus, con un gol di Gatti al 93' che ghiaccia il sangue nelle vene dei tifosi. La squadra di Gasperini arrivava a quella partita da quarta in classifica, con quattro punti di vantaggio su quella di Spalletti, sesta. A metà del secondo tempo, sopra di due gol, i punti di distanza erano diventati sette. Normale che dopo il gol di Gatti ci fosse delusione. In sala stampa l’umore è nero ma Gasperini non si lascia trascinare dalle emozioni negative: «È chiaro che ci dispiace non aver vinto questa partita, però non è che loro hanno esultato come se avessero vinto e noi dobbiamo andare in depressione così», ha detto. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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