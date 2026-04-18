Roma-Atalanta Gasperini | La Sud ha ragione! Grande maturità

Dopo il pareggio contro l'Atalanta, l’allenatore si è rivolto ai microfoni di DAZN. Ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, definendo la partita “bella” e riconoscendo la forza dell’avversario. Ha anche commentato le reazioni della tifoseria della Sud, affermando che “ha ragione” e che si è dimostrata molto matura durante l’incontro.

Un Gasperini molto motivato si presenta ai microfoni di DAZN dopo il pari contro l’Atalanta: “Sono soddisfatto di aver fatto una bella partita contro una squadra molto forte. Speravamo di vincere per avvicinarci al quarto posto però non ci siamo riusciti. Momento difficile in questo momento del campionato, ma per tutte. Non dobbiamo restare delusi. Abbiamo giocato bene. Molte più occasioni da parte nostra ma bravissimo Carnesecchi”. Poi un riferimento alla contestazione della Sud, agli striscioni e alla settimana di chiacchiere societarie vissute tra le mura di Trigoria: “Il pubblico sempre straordinario con la sua presenza. Oltre 60 mila spettatori anche oggi.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Gasperini: “La Sud ha ragione! Grande maturità” BORDOCAM ATALANTA ROMA 1-0: il ritorno di Gasperini e la lite con Palladino | DAZN Notizie correlate Leggi anche: Roma-Atalanta, caos Olimpico: la Curva Sud contro Ranieri e Gasperini? L’Atalanta all’Olimpico contro la Roma di Gasperini per giocarsi l’EuropaBergamo, 17 aprile 2026 - Due finali consecutive per l’Atalanta in cinque giorni per decidere la sua stagione. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Atalanta; Roma, Gasperini si commuove parlando dell'Atalanta e abbandona conferenza. Cos'è successo; Gasperini in lacrime per Percassi: emozione in conferenza stampa prima di Roma-Atalanta; Gasperini: Parole Ranieri inattese, mai ricevuto simili toni. Ma gli alibi stanno a zero. Finisce 1-1 la sfida tra Roma e Atalanta, valida per la 33^ giornata di Serie A. Alla rete di Krstovic al 12' risponde Hermoso a fine primo tempo. Un punto che permette alla Roma di agganciare il Como, sconfitto ieri dal Sassuolo, ma non di ... rainews.it Gasp: La Roma ha cercato la vittoria più dell'Atalanta. Ranieri? Tirato dentro, non ne parloIl tecnico giallorosso dopo l'1-1 con coi bergamaschi: Fino a metà dicembre abbiamo giocato quasi sempre con gli stessi uomini. Poi è arrivato Malen, abbiamo migliorato davanti, ma abbiamo anche iniz ... gazzetta.it Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1: Champions lontana per i giallorossi - facebook.com facebook SERIE A I Roma-Atalanta termina 1-1 per la 33esima giornata. Al gol di Krstovic per la Dea al 12' risponde Hermoso per i giallorossi al 45' CRONACA e FOTO ansa.it/sito/notizie/s… x.com