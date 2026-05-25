Aveva acconsentito a compiere un attentato in Italia arrestato il 22enne Jaber Naggay a Reggio Emilia

Un uomo di 22 anni, di origini marocchine, è stato arrestato a Reggio Emilia. Aveva accettato di compiere un attentato in Italia, dopo aver ricevuto una proposta da un sostenitore dello Stato Islamico. Si era dichiarato favorevole allo Stato Islamico e aveva pianificato un attacco con coltello nel centro cittadino. L’arresto è stato effettuato nella giornata del 22 ottobre.

Arrestato a Reggio Emilia un 22enne italiano di origini marocchine. Il giovane, Jaber Naggay, aveva accettato la proposta di un sostenitore del Daesh per un attacco con coltello nel centro cittadino e si era dichiarato sostenitore dello Stato Islamico. Già espulso dalla Germania, frequentava un programma di recupero in un Centro di salute mentale. Ora è in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Modena. Il primo attentato in Italia.

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Preparava un attentato a Reggio Emilia col coltello in centro, arrestato 22enne italiano sostenitore del DaeshUn giovane di 22 anni è stato arrestato a Reggio Emilia prima di poter compiere un attentato in centro città.