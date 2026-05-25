L'Avellino ha deciso di affidare la panchina a Alessandro Nesta per la prossima stagione. La scelta è stata comunicata ma l'annuncio ufficiale non è ancora stato reso pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino ha scelto il suo nuovo condottiero: sarà Alessandro Nesta il tecnico chiamato a guidare i biancoverdi nella prossima stagione. Dopo giorni di riflessioni e contatti, durante i quali sul tavolo della dirigenza erano finiti anche i nomi di Luca D’Angelo, Michele Mignani e Gabriele Cioffi, il patron Angelo Antonio D’Agostino ha deciso di puntare sull’ex campione del mondo, convinto dal profilo carismatico e dall’esperienza maturata negli ultimi anni in panchina. La scelta di Nesta rappresenta un segnale forte da parte del club irpino, intenzionato ad alzare l’asticella e ad affidarsi a una figura di grande personalità e prestigio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino-Nesta, manca solo l’annuncio ufficiale

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