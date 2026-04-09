Juventus manca solo l’annuncio per il rinnovo di Spalletti

La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo contrattuale di Luciano Spalletti, che attualmente ricopre il ruolo di allenatore. Dopo settimane di discussioni e voci di corridoio, la società ha deciso di procedere con l'annuncio ufficiale, confermando la volontà di proseguire insieme. La trattativa sembra essere in fase avanzata e l'atto formale dovrebbe arrivare a breve.

Il futuro della Juventus continua a tingersi dei colori di Luciano Spalletti. Nonostante le indiscrezioni dei mesi scorsi avessero ipotizzato un futuro incerto o legato esclusivamente ai risultati immediati, la società bianconera ha deciso di accelerare i tempi per blindare il tecnico di Certaldo. Manca ormai soltanto il comunicato ufficiale per sancire un rinnovo che era nell’aria già dalla fine del dicembre 2025, quando i primi contatti significativi tra le parti avevano delineato la volontà comune di proseguire un percorso tecnico iniziato con grandi ambizioni. Il patto di gennaio con la proprietà. Un momento di svolta decisivo in questa trattativa è avvenuto l’ 8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Juventus, manca solo l’annuncio per il rinnovo di Spalletti Spalletti Juventus, manca solo la firma per il rinnovo del contratto. Il tecnico deve decidere unicamente questa cosadi Redazione JuventusNews24Spalletti Juventus, manca solo la firma per il rinnovo del contratto del tecnico toscano. Leggi anche: Juventus, non solo Yildiz: Spalletti si prende Kostic e riapre il caso rinnovo JUVENTUS-PISA 4-0: VITTORIA E RINNOVO I REGALI PER SPALLETTI Temi più discussi: Spalletti, ormai manca solo la firma per il rinnovo: tutte le cifre e quando può arrivare l'annuncio; Juve-Spalletti, ci siamo! Manca solo l'ultimo passo per il rinnovo dell'allenatore; TRIBUNA.COM * SERIE A: JUVE-SPALLETTI, CI SIAMO! MANCA SOLO L'ULTIMO PASSO PER IL RINNOVO DELL'ALLENATORE; Perugia, punto di rigore contro la Juve Next Gen. Per la salvezza manca solo la matematica -. Juventus, manca solo l’annuncio per il rinnovo di SpallettiIl futuro della Juventus continua a tingersi dei colori di Luciano Spalletti. Nonostante le indiscrezioni dei mesi scorsi avessero ipotizzato un futuro ... thesocialpost.it Juventus, rinnovo Spalletti: svelate le prime tre promesse sul mercatoManca solo l'ufficialità per il rinnovo di Spalletti con la Juventus. Come confermato nelle ultime ore, il tecnico ... fantamaster.it Brutte notizie per la #JUVENTUS #UNDER16 Lungo stop per l'olandese #Krediet - facebook.com facebook La #Juventus e Luciano #Spalletti proseguiranno insieme Attesa per domani la firma del tecnico sul rinnovo fino al 2028 ma l’accordo é già stato raggiunto x.com