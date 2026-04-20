Liberiamo Avellino sostiene Nello Pizza | la lista civica per il rilancio della città

La lista civica Liberiamo Avellino ha annunciato il proprio sostegno al candidato sindaco Nello Pizza. La decisione si basa sulla valutazione di Pizza come figura ritenuta credibile e affidabile, considerata in linea con i valori di impegno pubblico che la lista promuove. L’appoggio arriva in vista delle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di contribuire al rilancio della città attraverso una candidatura condivisa.

La lista Liberiamo Avellino è pronta a sostenere il candidato sindaco Nello Pizza, riconoscendo in lui una persona e un esponente politico credibile e affidabile, l’unico nome il cui profilo coincide con l’idea di impegno pubblico che condividiamo e portiamo avanti.Verso il ritorno di Avellino al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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