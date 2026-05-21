Avellino è l’ora della svolta | la chiamata al cambiamento di Finelli e La Sala con Nello Pizza

A Avellino si discute di una possibile svolta politica, con una chiamata al cambiamento rivolta a figure di rilievo locale. Si parla di avviare una stagione di rinnovamento che coinvolga la gestione della città, puntando su un progetto amministrativo definito e pratico. Le proposte sono state avanzate da alcuni rappresentanti che chiedono di affrontare le sfide attuali con un nuovo approccio, con l’obiettivo di migliorare la situazione e preparare il territorio per il futuro.

“E’ tempo di dare vita ad una stagione di cambiamento e di rinascita della città. Avellino ha bisogno di una politica capace di trasformare il presente e di guardare al futuro, con un progetto amministrativo chiaro, efficace e concreto.”E’ l’appello lanciato da Sabrina Finelli e Massimiliano La. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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