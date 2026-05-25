Arezzo, capoluogo toscano, vede ancora in corsa il centrodestra con Comanducci, mentre il centrosinistra sostiene un altro candidato. Il sindaco uscente, indipendente vicino a Forza Italia, ha governato negli ultimi dieci anni. La corsa elettorale si concentra tra questi due schieramenti. Le urne saranno aperte tra poche settimane.

Ad Arezzo, capoluogo di provincia toscano che negli ultimi dieci anni è stato amministrato dal sindaco indipendente vicino a Forza Italia Alessandro Ghinelli, la sfida è ancora tra centrodestra e centrosinistra. Sulla base degli exit poll di Rai-Opinio, è in vantaggio Marcello Comanducci, sostenuto da FdI, Lega, Forza Italia con Avanti Arezzo, Noi Moderati e la lista Fare, con il 41,5-45,5% dei consensi. Vincenzo Cecarelli, candidato del campo largo, appoggiato da Pd, M5S, Italia Viva, Arezzo 2020Allenza Verdi Sinistra e da una lista civica, si attesterebbe al 32-36%. L’ex deputato dem Marco Donati, espressione del Terzo Polo sostenuto da Azione e da quattro liste civiche, prende tra il 17,5 e il 21,5%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Avanti il centrodestra con Comanducci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Romani (Futuro Nazionale): Non sosteniamo Angiolini. Centrodestra non c'è più. Pronto a candidarmi

Notizie e thread social correlati

Arezzo, centrodestra con il fiato sospeso: Comanducci è l’ultima spiaggia. Addio del Pd al campo larghissimoArezzo si prepara alle prossime scadenze politiche con il centrodestra in attesa di un passo decisivo da parte di Marcello, considerato l'ultima...

Elezioni comunali ad Arezzo, Rauti: «Il Centrodestra con Comanducci: innovazione e concretezza per il futuro della città»Le elezioni comunali si svolgeranno ad Arezzo e vedranno protagonisti il candidato del Centrodestra, sostenuto da un ampio schieramento politico.

Temi più discussi: Sondaggi politici 2026: centrodestra e centrosinistra alla pari, Salis cambia le primarie; Sondaggi politici: testa a testa tra centrodestra e centrosinistra; Sondaggi politici, il centrodestra rallenta ma resta avanti: crescono FI e Vannacci con Futuro Nazionale; Sondaggi politici, il centrodestra recupera terreno ma campo largo ancora avanti.

COMUNALI | A Prato secondo exit poll di Opinio Rai il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni è dato avanti con una forbice tra il 49,5% e il 53,5%, il candidato del centrodestra Gianluca Banchelli è attestato tra 26% e il 30%. #ANSA x.com

Comunali 2026, exit poll. A Venezia avanti il centrodestra, Vincenzo De Luca vince al primo turno a SalernoOltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Cannizzaro stravince a Reggio Calabria; Basile verso la riconferma a Messina; il centrosinistra avanti a ... huffingtonpost.it

De Luca verso la vittoria a Salerno. A Venezia centrodestra avanti con Venturini(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Vicenzo De Luca verso la vittoria al primo turno a Salerno con una copertura dell'80% del campione. L'ex governatore della Regione è quotato tra il 56-60%. Sorpresa invece a Ve ... msn.com

Qui la spiaggia non è risorsa scarsa: la mozione del centrodestra di Lecce per far saltare le gare sulle concessioni balneari reddit