Arezzo si prepara alle prossime scadenze politiche con il centrodestra in attesa di un passo decisivo da parte di Marcello, considerato l'ultima speranza. Nel campo progressista, invece, si registrano segnali di distensione tra Ceccarelli e Donati, mentre il Partito Democratico lascia alle spalle il tentativo di un’alleanza ampia. La situazione resta tesa e ancora in evoluzione.

Arezzo, 9 marzo 2026 – “Si aspetta Marcello ”, dicono ai piani alti del centrodestra. Nel fronte progressista ci si avvia verso il “c’eravamo tanto amati” tra Ceccarelli e Donati. Due istantanee che registrano le posizioni in campo negli schieramenti a poco più di due mesi dal voto. Nel centrodestra “ si aspetta Marcello ”, un po’ con quel pizzico di scaramanzia che precede i grandi snodi della politica, un po’ con la speranza di chiudere il cerchio dopo mesi sulle montagne russe. Ora Marcello Comanducci è l’approdo della coalizione, il “porto sicuro” verso il quale Fratelli d’Italia ha impostato la rotta della coalizione e aperto il canale di confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, centrodestra con il fiato sospeso: Comanducci è l’ultima spiaggia. Addio del Pd al campo larghissimo

I momenti più duri del ciclo Commisso a Firenze. L’addio a Barone e il dramma di Bove, sette anni con il fiato sospesoFirenze, 18 gennaio 2026 – Gli occhi pieni d’orgoglio di quel 7 giugno 2019 difficilmente potranno essere dimenticati.

Ponte al Pino, la passerella apre il 5 febbraio. Campo di Marte col fiato sospeso: “Da luglio i cento giorni di chiusura”Firenze, 25 gennaio 2026 – La prima parte della posa è terminata ieri poco dopo le 16.

Aggiornamenti e notizie su Arezzo centrodestra con il fiato....

Temi più discussi: Arezzo, centrodestra con il fiato sospeso: Comanducci è l’ultima spiaggia. Addio del Pd al campo larghissimo; Amministrative ad Arezzo: restano agitate le acque nel centrodestra; Francesco Macrì: presto il centrodestra comunicherà il nome del candidato sindaco ad Arezzo; Il centrodestra offre a Comanducci la candidatura a sindaco di Arezzo.

I patemi del centrodestra. Ad Arezzo è tutto da rifare. Prato tentenna e rinviaCon il ritiro di Angiolini la coalizione resta senza un candidato condiviso. L’ex assessore Comanducci sta lavorando a un ampio progetto civico con tre liste. La città del tessile in attesa dell’esito ... lanazione.it

Chi è Marcello Comanducci l'imprenditore che ora può davvero essere il candidato sindaco del centrodestraLa famiglia, la città, il turismo e il marketing, l'innovazione digitale. Fase delicata e cruciale per l'accordo con partiti e civici ... corrierediarezzo.it

Ozieri, addio a Luigi Sechi: «Vigile del fuoco per sempre» x.com

Addio al volto noto del programm.. Altro... - facebook.com facebook