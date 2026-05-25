Autovelox nel Lazio e a Frosinone controlli dal 25 al 31 maggio 2026 | strade interessate e date

Dal 25 al 31 maggio 2026, la Polizia Stradale effettuerà controlli con autovelox su alcune delle principali strade del Lazio, comprese quelle della provincia di Frosinone. Durante questa settimana, saranno posizionati dispositivi di rilevamento della velocità per verificare il rispetto dei limiti. Le operazioni interesseranno diverse arterie regionali, con l’obiettivo di monitorare la sicurezza stradale e prevenire infrazioni.

Settimana di controlli sulle strade del Lazio da parte della Polizia Stradale. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio 2026 le pattuglie saranno operative con dispositivi di rilevazione della velocità su alcune delle principali arterie regionali, comprese strade della provincia di Frosinone.Tra i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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