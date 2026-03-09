Dal 9 al 15 marzo, la Polizia Stradale effettuerà controlli con autovelox mobili sulle strade principali di Roma e della regione Lazio. Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo calendario di verifiche elettroniche della velocità. Le aree interessate saranno monitorate con regolarità per tutto il periodo, coinvolgendo diverse arterie stradali della zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Ministero dell’Interno ha aggiornato il calendario dei controlli elettronici della velocità che saranno effettuati dalla Polizia Stradale sulle principali arterie di Roma e del Lazio. Le verifiche con Autovelox e Telelaser riguarderanno il periodo compreso tra lunedì 9 marzo e domenica 15 marzo. L’obiettivo delle attività è quello di verificare il rispetto dei limiti di velocità previsti dal Codice della strada, prevenire comportamenti pericolosi alla guida e contrastare le violazioni che possono mettere a rischio la sicurezza degli automobilisti. Le strade interessate dai controlli. Tra le arterie coinvolte nei controlli figura l’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, dove le pattuglie della Polizia Stradale effettueranno verifiche nella giornata del 15 marzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lazio, controlli con autovelox mobili dal 9 al 15 marzo: le strade interessate

Articoli correlati

Autovelox mobili nel Lazio: la programmazione dei controlli dal 9 al 15 febbraioAutovelox mobili nel Lazio: ecco la programmazione dei controlli dal 9 al 15 febbraio 2026 con date e strade interessate (SS2 Cassia, A12...

Autovelox a Frosinone e nel Lazio, attivi i controlli per Capodanno: le strade interessateDa lunedì 29 dicembre a domenica 4 gennaio la Polstrada sarà presente con le proprie pattuglie lungo le strade del Lazio.

Tutto quello che riguarda Lazio controlli con autovelox mobili...

Temi più discussi: Controlli autovelox nel Lazio fino al 1° marzo 2026: dove verranno messe le postazioni mobili; Postazioni Autovelox nel Lazio attive fino all’8 marzo 2026: l’elenco diffuso dalla Polizia; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?; Controlli sulla Flacca, nuova postazione autovelox alla Piana di Sant’Agostino.

Monteprandone e Centobuchi, controlli con autovelox: ecco date e strade interessate a marzoIl calendario dei controlli programmati dalla Polizia Locale per contrastare l’eccesso di velocità e migliorare la sicurezza stradale nelle principali arterie del territorio comunale ... lanuovariviera.it

Autovelox mobili nel Lazio, calendario dei controlli dal 4 all’8 marzoControlli autovelox nel Lazio dal 4 all’8 marzo 2026. Ecco le strade interessate: A90 Grande Raccordo Anulare, SS1 Aurelia e A12 area di servizio Arrone ... latinaquotidiano.it

Vittorie con Cremonese, Lazio e Napoli dopo il pari con il Como a febbraio Raffaele Palladino è il Philadelphia Coach of the Month dell'ultimo mese #SerieAEnilive #DAZN x.com

Alcuni scatti dell'evento di ieri a Roma: “Le Donne che fanno grande il Lazio”, promosso dalla Regione Lazio. Il riconoscimento è stato conferito alla nostra Chiara Amirante dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dall’Assessore Simona Bald - facebook.com facebook