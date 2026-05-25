Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 25-31 maggio

Tra il 25 e il 31 maggio, la Polizia di Stato ha reso noto l’elenco dei punti di controllo con autovelox mobili. Questi dispositivi sono stati posizionati lungo varie tratte stradali in diversi giorni della settimana. Le aree interessate sono state segnalate pubblicamente, indicando le strade e i periodi di operatività degli strumenti di rilevamento della velocità. Non sono stati forniti dettagli sulle specifiche località o sugli orari esatti di ciascun controllo.

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (27 aprile - 3 maggio)La Polizia di Stato ha comunicato le aree stradali in cui saranno attivi, durante questa settimana dal 27 aprile al 3 maggio, gli autovelox mobili.

Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (11-17 maggio)La Polizia di Stato ha comunicato le strade e gli orari in cui saranno presenti gli autovelox mobili tra l'11 e il 17 maggio.

Temi più discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 25 al 31 maggio / Notizie / Novità / Homepage; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?; Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta; Autovelox in autostrada, ecco dove saranno piazzati i controlli della velocità fino al 24 maggio.

Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (11-17 maggio) ift.tt/SFBjp1g ift.tt/SBGfM48 x.com

Autovelox mobili a Milano e in Lombardia: ecco dove sono durante il ponte del 2 giugnoSanzioni degli autovelox fissi quando e come sono contestabili: le norme e come fare a farsi cancellare le ammende illegali. I limiti su strade e autostrade, le multe e la perdita dei punti patente. A ... ilgiorno.it

Autovelox mobili a Milano e in Lombardia: ecco quando e dove sonoI limiti su strade e autostrade, le multe e la perdita dei punti patente. Sanzioni degli autovelox fissi quando e come sono contestabili: le norme e come fare a farsi cancellare le ammende illegali ... ilgiorno.it